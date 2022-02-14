Костюк и Ястремская синхронно вышли в основную сетку турнира WTA в Дубае

Украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская уверенно прошли квалификацию на турнире WTA 500 в Дубае.

Марта Костюк – Герриет Дарт 6:1, 6:1

К слову Свитолина сохранила место в топ-15 WTA, прогресс Костюк

Матч длился 1 час и 6 минут. Украинка 4 раза подала на вылет, допустила 3 ​​двойных ошибки и использовала 7 из 10 брейкпойнтов, сообщает 24 канал.

Среди потенциальных соперниц Марты Костюк в первом круге в основе: Арина Соболенко, Паула Бадоса, Элизе Мертенс, Гарбиньо Мугуруса, Даниэль Коллинс, Элина Свитолина и Ирина Камелия-Бегу. Украинка впервые играет на соревнованиях в Дубае.

Дайана Ястремская – Мэдисон Брэнгл 6:1, 7:5

Матч длился 1 час и 8 минут. Ястремская 6 раз подала на вылет, допустила 3 ​​двойные ошибки и использовала 5 из 9 брейкпойнтов.

В последний раз выиграть три матча Ястремская смогла 2 года назад во время выступления за сборную Украины в Кубке Билли Джин Кинг. Украинка может встретиться с теми же соперницами, что и Костюк.