У Миколенко и Малиновского будет один владелец: компания 777 Partners купила Эвертон

Американская частная компания 777 Partners решила приобрести футбольный клуб Эвертон. Это уже восьмой по счету клуб в собственности инвестиционной компании.

На официальном сайте Эвертона подтвердили, что владелец клуба Фахрад Мошири согласился продать 94,1% акций клуба. Он стал акционером клуба в 2016 году, а с 2018 – мажоритарный владелец. Именно за этот клуб выступает украинский защитник Виталий Миколенко.

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Во сколько обойдется продажа клуба – не сообщается. Еще в мае издания Daily Mail сообщало, что сделка может обойтись в 600 миллионов фунтов стерлингов.

Сейчас Эвертон переживает не лучшие времена. Команда два прошлых сезона только в конце спасалась от вылета. Кроме того, в клубе немалые финансовые проблемы. Частично они связаны строительством нового стадиона в Ливерпуле.

Что касается 777 Partners, то для них Эвертон станет уже восьмым футбольным клубом. Едва ли не самый известный – связанный с украинцами – итальянское Дженоа. Именно после покупки 99,99% акций клуба эта компания пригласила на должность главного тренера Андрея Шевченко. Но он на этой должности провалился. Затем команда вылетела из Серии А. Через сезон она вернулась в элитный дивизион. И взяла в аренду полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского.

Также 777 Partners имеет свои доли в таких клубах, как немецкая Герта (64,7% акций), бельгийский Стандарт (100%), французский Ред Стар (100%), испанская Севилья (15%), австралийский Мельбурн Виктори (миноритарная доля) и бразильский Васко да Гама (70%).

Но это не первая спортивная команда компании в Великобритании – ей принадлежат 100% баскетбольного клуба Лондон Лайонс и 45% Британской баскетбольной лиги.

Ожидается, что соглашение будет завершено в четвертом квартале 2023 года. И оно все еще нуждается в одобрении регулирующих органов, в частности, Премьер-лиги, Футбольной ассоциации и Управления по вопросам финансового контроля.