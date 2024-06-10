"Комфортно быть андердогом": Гвоздик – о предстоящем чемпионском бое

Александр Гвоздик заявил о желании снова выиграть чемпионский пояс. В июне 37-летний украинец подерется за пояс временного чемпиона WBC.

15 июня в Лас-Вегасе состоится поединок между украинцем Александром Гвоздиком и американцем Давидом Бенавидесом. Боксеры сразятся за пояс временного чемпиона WBC в полутяжелом весе.

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Гвоздик о бое с Бенавидесом

37-летний Александр Гвоздик поделился ожиданиями от боя с Бенавидесом. Украинец, который ранее был полноценным чемпионом WBC, чувствует себя комфортно в статусе андердога.

"На самом деле, мне кажется, любому спортсмену, по крайней мере мне, комфортнее быть андердогом, потому что это сразу снимает с тебя какой-то груз ответственности. Поэтому нет вопросов.

Не первый раз это со мной случается, когда я андердог – и хорошо. Вообще никаких вопросов. Ну и это справедливо на самом деле. Конечно, он – большая звезда, и все такое", – сказал Гвоздик.

Предыдущий раз Александр Гвоздик боксировал 30 сентября 2023 года, когда нокаутировал бразильца Исаака Родригеза. Для украинца эта победа стала третьей подряд после возвращения в бокс и 20-й в целом.