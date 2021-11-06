Команда не готова бороться за титул, – Конте о шансе Тоттенхэма сыграть в АПЛ

Главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте оценил шансы команды выиграть чемпионский титул в английской Премьер-лиге. Он уверяет, что клуб пока не готов победить.

"Нужно правильно оценивать реальность"

По словам Конте, сейчас в Премьер-лиге есть более стабильные команды, которые демонстрируют лучшие результаты за Тоттенхэм. Однако итальянский специалист убежден, что это должно мотивировать команду к лучшим показателям.

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Сейчас как минимум 4 команды в Премьер-лиге оторвались от остальных. Это должно стимулировать нас работать лучше, чтобы сокращать отставание и думать о том, что мы должны быть конкурентоспособными. Сейчас, честно, я не могу сказать вам, что эта команда готова бороться за титул. Сейчас есть много команд, которые являются более стабильными,

– отметил главный тренер Тоттенхэма.

Также Конте уверяет, что будет упорно работать для достижения цели.

"На поле необходимо поработать, чтобы повысить наш уровень и попытаться приблизиться к тем командам, которые показывают, что есть очень-очень сильными. Повторюсь, что нам нужно время. Но я не боюсь, потому что всегда упорно работал ради достижения цели. Нужно правильно оценивать реальность. Но мы должны сконцентрироваться на настоящем и ставить цели на будущее, чтобы вместе построить что-то большое", – подчеркнул итальянский специалист.