Каркас ворот и Исенко спасли Ворсклу от поражения: команда Скрипника сыграла вничью с Колосом

Подопечные Виктора Скрипника не сумели переиграть ковалевский Колос. Защитные редуты соперников оказались непробиваемыми для игроков атаки.

Колос – Ворскла 0:0

Матч в Ковалевке закрывал субботнюю программу 10-го тура УПЛ. Соседи по турнирной таблице должны были выяснить, кто из них сильнее, пишет 24 Канал.

Читайте также ВАР испортил настроение Ротаня: Александрия поделила очки в матче с ЛНЗ – видеообзор

Нашла коса на камень

В предыдущем туре команда Виктора Скрипника сенсационно победила чемпионов Украины (2:1). Так что в отчетном матче "ворскляне" надеялись повторить свой успех.

В игре равных по классу команд не было создано много голевых моментов. Соперники больше заботились о защите собственных ворот, рассчитывая поймать друг друга на ошибке.

У гостей остро действовали Корниенко и Кане. В конце поединка у хозяев было несколько хороших моментов вырвать победу. Однако вратарь Ворсклы Исенко спас свою команду от неприятностей после удара с близкого растояния Милько, вытащив мяч из-под перекладины.

За 7 минут до завершения поединка экс-динамовец Бурда после розыгрыша углового проверил на мощь каркас ворот Ворсклы.

В итоге матч завершился нулевой ничьей.

Колос сумел несколько улучшить место в турнирной таблице. Команда Вишняка поднялась с 10 на 9 место. В активе ковалевцев 12 баллов.

Подопечные Скрипника не воспользовались возможностью подняться в еврозону, оставшись на 8-й строчке УПЛ. У Ворсклы 13 зачетных пунктов после 9 матчей.

Видеообзор матча Колос – Ворскла