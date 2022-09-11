Колос вырвал победу у Металлиста и возглавил турнирную таблицу УПЛ

Команда Ярослава Вишняка при равной игре сумела заработать три очка в дуэли с харьковчанами. Решающий гол забил Сергей Мякушко.

Колос – Металлист 1:0

Гол: Мякушко, 74.

4 тур чемпионата Украины набирает обороты. На воскресенье УПЛ вынесла три матча, в первом Днепр-1 разгромил Металлист 1925.

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Во второй игре сошлись Колос и Металлист, пишет 24 канал. Обе команды удачно стартовали в новом сезоне и пока не имели поражений в активе, одержав по две победы и одну ничью.

Команды не очень рисковали в очной встрече. Если в первом тайме немного острее был Металлист, то после перерыва хозяева выровняли игру.

При малом количестве моментов больше повезло Колоссу. На 74 минуте Мякушко получил мяч на входе в чужую штрафную, качнул оппонента и точно пробил в дальнюю "девятку".

Колосс возглавляет УПЛ

Ресурса вернуть паритет у харьковчан не нашлось. Колосс продолжает беспроигрышную серию и благодаря этой победе возглавляет турнирную таблицу УПЛ и догоняет по очкам Шахтер.

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В свою очередь, Металлист остается шестым, но завтра его может обойти Александрия в случае победы над кризисной Ворсклой. В следующем туре, который состоится в начале октября, команда Олега Ратия примет Шахтер. Колосу же предстоит играть против другой харьковской команды – Металлист 1925 года.