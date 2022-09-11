Колос вырвал победу у Металлиста и возглавил турнирную таблицу УПЛ
Команда Ярослава Вишняка при равной игре сумела заработать три очка в дуэли с харьковчанами. Решающий гол забил Сергей Мякушко.
Колос – Металлист 1:0
Гол: Мякушко, 74.
4 тур чемпионата Украины набирает обороты. На воскресенье УПЛ вынесла три матча, в первом Днепр-1 разгромил Металлист 1925.
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Во второй игре сошлись Колос и Металлист, пишет 24 канал. Обе команды удачно стартовали в новом сезоне и пока не имели поражений в активе, одержав по две победы и одну ничью.
Команды не очень рисковали в очной встрече. Если в первом тайме немного острее был Металлист, то после перерыва хозяева выровняли игру.
При малом количестве моментов больше повезло Колоссу. На 74 минуте Мякушко получил мяч на входе в чужую штрафную, качнул оппонента и точно пробил в дальнюю "девятку".
Колосс возглавляет УПЛ
Ресурса вернуть паритет у харьковчан не нашлось. Колосс продолжает беспроигрышную серию и благодаря этой победе возглавляет турнирную таблицу УПЛ и догоняет по очкам Шахтер.
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В свою очередь, Металлист остается шестым, но завтра его может обойти Александрия в случае победы над кризисной Ворсклой. В следующем туре, который состоится в начале октября, команда Олега Ратия примет Шахтер. Колосу же предстоит играть против другой харьковской команды – Металлист 1925 года.