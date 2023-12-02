Повторили результат первого круга: "пивовары" отобрали очки у Колоса – видеообзор

Поединок Колос – Оболонь должен был открывать программу 16 тура УПЛ. Однако из-за воздушной тревоги начало матча пришлось отложить на два часа.

Колос – Оболонь 0:0

Ковалевская команда уже 8 матчей не проигрывает в чемпионате УПЛ. А "пивовары" в четырех последних поединках не могут одержать победу, пишет 24 Канал.

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В первом тайме хорошие возможности открыть счет имели игроки Колоса Безбородько и Милько. В первом случае мяч пролетел над перекладиной, а во втором надежно сыграл голкипер Оболони Кичак.

"Пивовары" создали реальный момент под занавес первого тайма. Черненко пытался перекинуть мяч за воротник Фесюна, но не хватило точности.

В начале второго тайма возник спорный момент в штрафной Оболони. По мнению игроков Колоса, мяч попал в руку футболиста киевлян. Однако арбитр после пересмотра ВАР не назначил пенальти.

В конце встречи хозяева поля были ближе к победе. Но в итоге арбитр встречи зафиксировал нулевую ничью. К слову, в первом круге команды завершили поединок с аналогичным результатом.

В турнирной таблице Колос остался на седьмом месте. У команды Вишняка 21 очко в 15 матчах.

Оболонь сохранила за собой 12 строчку. "Пивовары" набрали 14 баллов в 15 поединках.

Видеообзор матча Колос – Оболонь