Украинский футболист выиграл трофей престижного заокеанского кубка

Украинские футболисты играют не только в родном чемпионате или в европейских лигах. Некоторые вообще отправились за океан, чтобы добывать трофеи и побеждать.

Евгений Чеберко, украинский защитник Коламбус Крю, вместе с командой триумфовал в престижном за океанском турнире. В Кубке лиг принимают участие клубы из МЛС и чемпионата Мексики, сообщает 24 канал.

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Триумф украинца в Кубке лиг

В решающем противостоянии коллектив из Огайо победил одноименный клуб из "города ангелов" – Лос-Анджелес. Матч закончился 3:1 в пользу команды Чеберко.

Украинец начал финальную игру на скамейке запасных. На 75-й минуте коуч Коламбуса решил сменить Руди Камачо и выпустил в центральное звено обороны – Евгения Чеберека.

На 45-й минуте Кучо Эрнандес вывел Крю вперед, но на 57-й Жиру сравнял счет. В итоге команда из Огайо смогла отличиться еще двумя голами в компенсированное время и выгрызть трофей Кубка лиг.

Видеообзор матча Коламбус Крю – Лос-Анджелес:

Напомним, что в 1/8 финала этого турнира Коламбус Крю вместе с Чеберком выбили звездный Интер Майами Сергея Ордеца. В прошлом сезоне в финале Кубка Лиг также встречались эти команды, тогда Крю победили Лос-Анджелес – 2:1.

Команды, занявшие первые три места в этом соревновании, автоматически проходят в Кубок чемпионов КОНКАКАФ.