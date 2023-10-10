Долгожданное событие: футболист Полесья анонсировал вероятную дату дебюта Усика в УПЛ

Полесье проводит отличный старт дебютного для себя сезона в УПЛ. Авторитетности житомирянам добавляет тот факт, что у клуба заключен контракт с украинским чемпионом мира Александром Усиком.

Украинский боксер успевает не только побеждать на ринге, но поддерживать свою футбольную команду. К примеру, Усик посетил домашний поединок Полесья роты киевского Динамо. Александр приехал на удачу. Житомирский клуб одержал сенсационную победу над командой Мирчи Луческу.

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Казак: Он – наш талисман, приехал на форт

Пока Усик находится больше в роли болельщика, чем футболиста Полесья. Однако все ждут дебюта боксера на профессиональном футбольном уровне.

Футболист Полесья Артем Козак рассказал, что услышал от Александра после победы над Динамо, назвав боксера "клубным талисманом".

"Что сказал нам Усик после победы над Динамо? Саша нас поздравил и ободрил. Он – наш талисман, приехал на фарт. Его присутствие на трибунах гнало нас вперед, поэтому он тоже присоединился к победе над Динамо. Усик – профессионал своего дела и когда общается с нами, мы учимся его подходу к тренировкам и делаем выводы: для нас большой плюс, что Саша – член нашей команды", – сказал Козак.

Также игрок житомирского клуба рассказал, когда следует ожидать дебюта Усика в официальном матче УПЛ. Казак не исключил, что первого поединка, вероятно, придется ждать уже после боя за абсолют против Тайсона Фьюри.

Правда, пока нет финальной даты поединка. Возможно, она будет известна после боя "Цыганского короля" против Фрэнсиса Нганна, который состоится 28 октября.

Когда сыграет за Полесье в официальном матче? Сказал, что пока не готов. Он недавно провел бой с Дюбуа и скоро начнет готовиться к Фьюри. Может быть, после боя с британцем он за нас сыграет. Он очень этого хочет, но все будет зависеть от его графика и здоровья?

– заявил Козак.

Артем оценил Усика по футбольным параметрам. Он отметил его рост и вес, которые на солидном уровне. Также Козак не скрывает своего приятного изумления от того, как Усик выкладывается на тренировках.

Футболист припомнил игру Усика на зимнем турнире Winter Cup. Тогда Александр сыграл в роли нападающего и довольно неплохо себя провил. Казак обратился к Филиппу Будковскому, которому нужно быть осторожнее, ведь у него появился солидный конкурент.

Полесье после 10 матчей занимает 2-е место в УПЛ, набрав 19 баллов. Только на одно очко больше у неожиданного лидера сезона Кривбасса.