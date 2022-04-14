Когда Украина сыграет против Шотландии в плей-офф отбора на ЧМ-2022: дата матча
Источник:УАФ
Сборная Украины должна вместе со всеми другими европейскими сборными сыграть в марте матчи плей-офф отбора чемпионата мира-2022. Из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины поединок был перенесен на июнь.
Матч состоится в начале июня
До объявления даты матча Украина – Шотландия ФИФА провела жеребьевку финальной части Мундиаля в Катаре. Теперь украинцы узнали, когда состоятся поединки.
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В полуфинальном поединке плей-офф отбора на ЧМ-2022 Украина сыграет против команды Шотландии. Матч состоится 1 июня.
Место проведения матча остается неизменным – стадион "Гэмпден Парк".
Победитель поединка Украина – Шотландия сыграет в финале плей-офф отбора против сборной Уэльса. В этой игре команды встретятся на домашнем стадионе валлийцев Кардифф Сити 5 июня.
- 1 июня: Шотландия – Украина
- 5 июня: Уэльс – Шотландия / Украина