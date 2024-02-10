Закончит ли Усик карьеру в боксе после боя с Тайсоном Фьюри: промоутер украинца пролил свет

Александр Красюк высказал свое мнение о дальнейшей карьере Усика после поединка против Фьюри. Он напомнил, что в контракте боксеров прописан еще и реванш.

В середине февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) должен был состояться бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Однако этот поединок пришлось перенести на 18 мая.

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"Цыганский король" получил рассечение над глазом во время спарринга. Поэтому именно в середине мая и должен определиться новый абсолютный чемпион мира.

В СМИ ходили слухи, что в случае победы Усик завершит карьеру боксера на мажорной ноте. Впрочем промоутер украинца Александр Красюк не подтвердил эту теорию.

Впервые об этом слышу. У нас реванш прописан, независимо от того, кто победит – Усик, или Олександр Усик или Александр Усик. Неважно. Реванш прописан документально. Тайсон у нас опытный человек срывать реванши. Штрафные санкции ни на что не влияют. Мы же не можем прийти с трубами и отгатить его за то, что он не хочет реванш проводить. Надеюсь, у Тайсона будет много факторов, чтобы смотивировать его взять реванш у Усика после поражения,

– заявил Красюк.

Отметим, что Фьюри победил Владимира Кличко в 2015 году по решению судей. Тогда боксеры должны были провести реванш летом 2016-го, но Тайсон травмировался за месяц до боя, а затем был дисквалифицирован из-за допинга.

В целом же пока что Фьюри остается непобежденным. Британец победил в 34-ти боях из 35-ти на профессиональном уровне (24 – нокаутом) и расписал ничью с Деонтеем Уайлдером.

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Что касается украинца, то у него идеальный показатель – 21 победа в 21-м бою. Из них 14 Александр завершал нокаутом. свой Свой последний поединок Усик провел в августе 2023 года, отправив Даниэля Дюбуа в нокаут в девятом раунде.