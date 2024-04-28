Польские фаны выгоняют из страны: Кочергин попал в скандал после матча Экстраклассы

28 апреля 2024, 15:18
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Truskawkowa piłka

Украинский легионер Ракува Владислав Кочергин принес победу своей команде в матче против Видзева. После поединка болельщики команды соперников спровоцировали хавбека.

В субботу, 27 апреля, состоялся матч 30-го тура чемпионата Польши между командами Видзев и Ракув (0:1). В составе гостей весь поединок отыграл Владислав Кочергин.

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Что возмутило польских болельщиков

Гол на 81-й минуте матча украинского хавбека принес победу Ракуву с минимальным счетом. Владислав отличился красивым ударом после розыгрыша углового.

Видео гола Кочергина

После матча произошел конфликт Кочергина с болельщиками Видзева. Во время интервью во флеш-зоне один из фанатов спустил на футболиста клубный шарф. Это не понравилось украинцу, который в эфире назвал провокатора "йо*аный фанат".

Это выражение сильно задело болельщиков Видзева. В сети они призвали Кочергина возвращаться в "грязную Украину". Впрочем, фанаты Ракува встали на защиту лидера своей любимой команды.

Видео инцидента с Кочергиным

Отметим, что отдельные фаны Видзева отличаются своей приверженностью российским захватчикам. Во время матча против ЛКС они вывесили символику московского ЦСКА. Эта команда представляет российскую армию, которая уничтожает украинский народ.

Автор: Сергій Шаховець