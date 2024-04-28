Польские фаны выгоняют из страны: Кочергин попал в скандал после матча Экстраклассы
Источник:Truskawkowa piłka
Украинский легионер Ракува Владислав Кочергин принес победу своей команде в матче против Видзева. После поединка болельщики команды соперников спровоцировали хавбека.
В субботу, 27 апреля, состоялся матч 30-го тура чемпионата Польши между командами Видзев и Ракув (0:1). В составе гостей весь поединок отыграл Владислав Кочергин.
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Что возмутило польских болельщиков
Гол на 81-й минуте матча украинского хавбека принес победу Ракуву с минимальным счетом. Владислав отличился красивым ударом после розыгрыша углового.
Видео гола Кочергина
После матча произошел конфликт Кочергина с болельщиками Видзева. Во время интервью во флеш-зоне один из фанатов спустил на футболиста клубный шарф. Это не понравилось украинцу, который в эфире назвал провокатора "йо*аный фанат".
Это выражение сильно задело болельщиков Видзева. В сети они призвали Кочергина возвращаться в "грязную Украину". Впрочем, фанаты Ракува встали на защиту лидера своей любимой команды.
Видео инцидента с Кочергиным
Отметим, что отдельные фаны Видзева отличаются своей приверженностью российским захватчикам. Во время матча против ЛКС они вывесили символику московского ЦСКА. Эта команда представляет российскую армию, которая уничтожает украинский народ.