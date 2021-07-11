Клуб Серии A предлагает Динамо 5,5 миллионов евро за переход нападающего

Защитник киевского Динамо Илья Забарный попал в сферу интересов представителя Серии А. Ювентус заинтересован в приобретении игрока киевского клуба.

Клуб Серии A предлагает Динамо 5,5 миллиона евро за переход молодого футболиста сборной Украины, плюс процент от дальнейшей перепродажи игрока. Стороны ведут переговоры.

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Ранее Челси якобы был готов отдать за игрока сборной Украины 12 млн евро, однако переключился на более звездные варианты. Теперь за дело взялся Торино.

Торино интересуется еще одним украинским игроком – форвардом сборной Украины и Днепра-1 Артемом Довбиком.

Что известно о Забарном

. Туринская команда финишировала в Серии А на 17-м месте.

Забарный провел 36 матчей в сезоне 2020/21, записав в свой актив гол и результативную передачу. Также защитник полностью отыграл все 5 матчей Евро-2020.