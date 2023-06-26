Еще две легенды Арсенала стали участниками благотворительного матча в поддержку Украины

Уже не так много времени осталось до благотворительного матча на лондонском "Стэмфорде Бридж". Появились новые участники поединка в поддержку Украины.

К когорте известных участников благотворительного матча присоединились еще две легенды лондонского Арсенала – Роберт Пирес и Гаэль Клиши. Теперь среди участников поединка на "Стэмфорд Бридж" аж 7-м "канониров".

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Список участников расширяется

Ранее стало известно об участии Йенса Леманна, Пера Мертесакера, Патрик Виера, Джека Уилшера и Бакари Санья.

Отметим, что послы UNITED24 Андрей Шевченко и Александр Зинченко сыграют друг против друга на футбольном поле. Это будет символическое противостояние прошлого и сборной Украины.

Все вырученные средства пойдут на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея Черниговской области, который в марте 2022 года разрушили оккупанты.



Гаэль Клиши / Фото из инстаграммы Game4Ukraine



Роберт Пирес / Фото из инстаграммы Game4Ukraine

Напомним, что благотворительный матч в поддержку Украины состоится 5 июля на домашней арене лондонского Челси.

И Клиши, и Перес раньше выступали за Арсенал. Клиши в течение 8 лет выступал за "канониров", когда в 2003-м перешел из французского Канна. Пирес выступал за лондонский клуб с 2000-го по 2006-й.