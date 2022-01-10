Кличко спас WBC от банкротства

Всемирный боксерский совет находился на грани исчезновения в 2004 году. Как рассказал президент WBC Ukraine Николай Ковальчук, от банкротства совет спас Виталий Кличко и Михаил Завьялов.

WBC существует благодаря Кличко и Завьялову

В контексте появления WBC Ukraine Ковальчук рассказал, почему у WBC особое отношение к Виталию Кличко. Как известно, за украинцем закреплен статус "вечного" чемпиона WBC.

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По словам Ковальчука, в свое время Кличко помог решить проблему Всемирного боксерского совета.

"Также я знал, что у WBC особое отношение к Виталию Кличко. В свое время он принял участие в решении очень серьезной проблемы, которая висела над организацией", – сказал президент WBC Ukraine.

Совет был на грани банкротства. В 2004 году Дон Хосе Сулейман вместе с Маурисио и целой командой прилетели в Киев и с помощью Виталия Кличко, Михаила Михайловича Завьялова и переговоров с боксером, который был чемпионом WBC, решили вопрос положительно для организации. Благодаря этой помощи Всемирный боксерский совет и сейчас продолжает свою успешную деятельность,

– рассказал глава WBC Ukraine.

Украинские чемпионы WBC

Михаил Завьялов – президент Национальной лиги профессионального бокса Украины.

Титулом WBC обладали пятеро боксеров. Первым пояс завоевал Виталий Кличко: он получил пояс в тяжелом весе.

Также титулом обладали Виктор Постол (первый полусредний вес), Василий Ломаченко (легкий вес), Александр Усик (первый тяжелый вес) и Александр Гвоздик (полутяжелый вес).