Экс-владельца футбольного клуба Шальке подозревают в сотрудничестве со страной-террористом. Ранее за эту команду выступал игрок сборной Украины.

Немецкий бизнесмен Клеменс Теннис попал в серьезный скандал. Известные зарубежные СМИ утверждают, что функционер годами работал в интересах главы Кремля Владимира Путина.

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С 2001 по 2020 годы Клеменс был председателем наблюдательного совета Шальке. А с 2006 года титульным спонсором команды стала российская провластная компания "Газпром".

Тесные отношения с Путиным

Все это время Теннис имел тесные отношения с Путиным и, как утверждает источник, "дарил диктатору свиную рульку при каждой встрече". При этом в 2017 году уже после начала войны на матчах Шальке пускали рекламу "Северного потока-2".

Хотя этот проект на тот момент еще не был согласован властями страны. В самой же Германии тогда активно выражать беспокойство из-за зависимости от российского газа.

Клеменс Теннис – 67-летний немецкий предприниматель из города Реда-Виденбрук. Он является основателем компании Tönnies Holding, лидирующей в Германии в сфере продажи мяса. В 2022 году издание Forbes оценивало состояние Тенниса в 1,6 миллиарда евро.

Также на матче Шальке пускали на VIP-трибуны разных бизнесменов и политиков из списка, формируемого офисом "Газпрома" в Берлине. Сам Клеменс открыл бизнес в России и наращивал мощности в сфере торговли мясом.

Как Теннис открестился от России

Благодаря тесным отношениям с властями России Теннису удалось взять кредиты в российских учреждениях более чем на 100 миллионов евро. Впрочем, через год после полномасштабного вторжения оккупантов в Украину бизнесмен изменил позицию.

Немец акцентирует внимание, что никогда не имел личных отношений с Путины. Более того, после 2022 года он закрыл свой бизнес в России, а его мясокомбинат в Германии дал работу десяткам беженцев из Украины.

. С 2017 по 2019 год за Шальке выступал игрок сборной Украины Евгений Коноплянка. Вингер за это время забил 13 голов в 78 матчах и стал серебряным призером Бундеслиги.