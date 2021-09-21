На Киевщине трагически погиб 16-летний фехтовальщик сборной Украины: подробности

В воскресенье, 19 сентября, в результате несчастного случая трагически погиб фехтовальщик – член национальной сборной команды Украины, шпажист ДЮСШ "Армеец" Тимофей Сас (Калитовский).

Во время рыбалки подросток удочкой задел высоковольтную линию и получил смертельный удар током. Прощание с погибшим спортсменом состоится 21 сентября.

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"19 сентября в результате несчастного случая трагически погиб талантливый фехтовальщик – член национальной сборной команды Украины, шпажист ДЮСШ "Армеец" Тимофей Сас (Калитовский). Федерация фехтования Украины выражает глубокие соболезнования родителям и семье Тимофея. Светлая память", – говорится в сообщении.



Тимофей Сас / Фото ФФУ

Что случилось с Тимофеем Сасом

Прощание с парнем состоится 21 сентября в 13:30 у входа в спорткомплекс ДЮСШ "Армеец".

Как сообщали в Нацполиции, парня убило током во время рыбалки. В воскресенье, 19 сентября, около 15:00 медики сообщили в полицию, что 16-летний парень получил электрический разряд, несовместимый с жизнью.

Полицейские установили, что два несовершеннолетних товарища пришли на пешеходный мост на реке Днепр в селе Гнедин, чтобы порыбачить.

16-летний киевлянин закинул телескопическую удочку и рыболовной леской задел высоковольтные линии электропередач. Он получил при этом разряд.

Неравнодушные прохожие вызвали скорую помощь, которая констатировала смерть подростка.