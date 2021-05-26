Киев-Баскет разгромил Запорожье в первом матче полуфинальной серии: видео

В чемпионате Украины по баскетболу во вторник, 25 мая, стартовала полуфинальная серия Суперлиги. Столичный Киев-Баскет на домашней площадке одержал победу над Запорожьем – 77:53.

Киев-Баскет – Запорожье 77:53 (27:10, 20:14, 13:19 17:10)

Счет в серии – 1:0

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Гостям удалось переиграть киевлян лишь в третьей четверти – 19:13. В других отрезках игры Киев-Баскет полностью доминировал.

Самым результативным игроком матча стал защитник Запорожья Майк Кэффи, набравший 16 очков, сделавший 2 подбора и 5 ассистов. В составе Киев-Баскета больше всех очков набрал Владислав Коренюк – 13.

Киев-Баскет – Запорожье видео матча