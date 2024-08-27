Костюк с уверенной победы стартовала на US Open-2024 с уверенной победы

В ночь на 27-е августа украинские теннисистки вступили в борьбу на US Open-2024. Этой ночью на корт вышла первая ракетка Украины Марта Костюк.

Кесслер – Костюк 0:2 (2:6, 3:6)

Поединок первого раунда с участием украинки длился всего 1 час 18 минут. Этого было достаточно Костюк, чтобы оформить в двух сетах выход во второй раунд соревнований, пишет 24 Канал.

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Уже с первых геймов Марта захватила лидерство, создав себе комфортное преимущество со счетом 1:4. Далее теннисистка из Украины отдала Кесслер ее подачу 2:4, но это был последний гейм в этом сете, который выиграла американка.

Седьмой и восьмой геймы остались за Мартой – 2:6.

Вторую партию Кесслер начала с доминирования, поведя в счете 2:0. До середины партии представительница США не отпускала свое преимущество. Ключевым моментом сета стал седьмой гейм, когда Костюк впервые в этой партии повела в счете 3:4. После чего украинка взяла еще два гейма и праздновала победу 3:6.

Марта Костюк довольно легко прошла первый круг US Open-2024.

Видеообзор матча Кесслер – Костюк

Следующей соперницей Костюк будет 78-я ракетка мира из Великобритании Гарриет Дарт. Теннисистки сойдутся на корте 28 августа, ориентировочное начало матча в 18:00 (по Киеву).