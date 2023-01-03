Погиб известный гонщик Кен Блок: что известно о чемпионе и трагической аварии

Новый 2023 год принес одну из первых печальных известий в мире гонку. 2 января в штате Юта погиб профессиональный американский гонщик Кен Блок.

Кен Блок погиб в результате аварии на снегоходе. 55-летний гонщик не справился с управлением во время движения на крутом склоне.

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Что стало причиной смерти гонщика

Без мужа и отца остались жена и трое детей.

Раллийная команда Блока Hoonigan Racing Division попросила журналистов и поклонников гонщика не совать в частную жизнь погибшего.

Кен был провидцем, первопроходцем и иконой. И, самое главное, отцом и мужем. Его будет невероятно не хватать. Пожалуйста, уважайте частную жизнь семьи в это время, пока в трауре,

– говорится в сообщении команды.

23 декабря 2022 Блок делился со своими подписчиками красивым фото со снегоходом. Звезда ралли в семейном кругу проводил рождественские праздники на своем ранчо в штате Юта.

Биография погибшего Кена Блока

Кен Блок не только известен своими выступать в ралли. Мужчина участвовал в соревнованиях по скейтбордингу, сноубордингу, мотокроссу, ралли и ралли-кросс.

В 2005 году начал свою карьеру в ралли в составе команды Vermont SportsCar. К тому моменту Блоку уже было 38 лет.

В 2006 году гонщик из США подписал новое соглашение о спонсорстве DC Rally из Subaru, а уже в 2010 году стал гонщиком команды Monster World Rally.

В течение своей карьеры много раз поднимался на пьедестал. В общей сложности он принял участие в 25 соревнованиях чемпионата WRC, где запомнился зрелищным стилем вождения.

Также Блок известен по своим видеороликам Gymkhana.

Не спортом единственным в жизни Кена Блока

В далеком 1994 году Кен Блок стал основателем фирмы DC Shoes, специализировавшейся на производстве спортивной обуви для скейтбордистов.

Весной 2004 года Блок продал свою фирму компании Quiksilver, Inc. После чего Блок основал свою гоночную команду и начал развивать карьеру в мире автогонки.