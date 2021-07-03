В Британии телеведущая сравнила футболку сборной Украины с грязным пятном

Ведущая британской телепередачи "Доброе утро, Британия" Кейт Гарравей сравнила футболку сборной Украины с грязным пятном. Причем сделала это в присутствии посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко.

Вадим Пристайко был приглашен на шоу, чтобы обсудить предстоящий матч Англии и Украины. В эфире Гарравей сказала:

Смотрите также Победит ли Украина самую дорогую команду Евро-2020: анонс 1/4 финала против Англии

Не знаю, хорошо ли вы видите, но на передней части вашей футболки есть карта. Ее трудно разглядеть. Это похоже на футболку, которую мой сын поднимает с пола и считает, что она еще не очень грязная. Это немного похоже на грязное пятно. Ну вы понимаете, о чем я, ну похоже же немного.

Грубость прозвучала после того, как Вадим Пристайко сказал ведущей, что украинцы очень взволнованы, потому что национальная сборная Украины впервые поднялась на такую высоту как четвертьфинал Евро-2020.

Зрители передачи не поняли юмора от телеведущей и завалили ее страницу в Твиттере критикой.

"Что она только что сказала?"– написал подписчик. Другой добавил: "Кейт такая грубая". Многие пользователи соцсети просто отметили, что испытали стыд от ее слов.

Украина – Англия: перед матчем