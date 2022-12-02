"Каждому сопернику против них сложно", – Луи ван Гаал о сборной США

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гаал прокомментировал попадание на США в соперники в 1/8 финала ЧМ-2022 и отметил прогресс команды-соперника.

Тренер "летучих голландцев" отметил, что США – достаточно сильный соперник, передает 24 канал . Он отличается, ведь имеет в составе физически сильных игроков.

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Луи ван Гаал говорит, что каждому сопернику против них сложно – это видно по результатам, поэтому мы сделаем все возможное, чтобы победить.

Думаю, что сборная США хорошо развивается в последние годы. Это что-то типично американское, когда прогресс идет быстро. Мне нравится вектор, который они выбрали,

– говорит тренер сборной Нидерландов.

Многие футболисты из их состава выступают в европейских топ-клубах. Благодаря этому они добиваются результата. Возможно, не все в США ожидали этого, но когда смотришь на их игру, становится понятно, на что они способны.

"Я ожидал, что США выйдет в плей-офф, когда посмотрел их первый матч. С нетерпением жду, когда состоится наш матч", - сказал Ван Гаал.

Кратко о матче Нидерланды-США