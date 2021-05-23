Казахстан победил Финляндию на чемпионате мира по хоккею, Беларусь обыграла Швецию: видео

На чемпионате мира по хоккею сыграли очередные матчи. Не обошлось и без несколько неожиданных результатов.
Сборная Казахстана одержала свою вторую победу на турнире. И снова в серии пенальти. В первом матче казахи победили Латвию, теперь очередь настала Финляндии.
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Команды обменялись заброшенными шайбами во втором периоде. И больше не забрасывали. Овертайм тоже был без результативных бросков. А уже в серии буллитов сборная Казахстана праздновала победу.
Казахстан – Финляндия 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 3:1)
Свой матч проиграла и сборная Швеции. Она уступила Беларуси. Все в матче решила единственная шайба, которую белорусы забили в начале третьего периода.
Швеция – Беларусь 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Сборная Италии продолжает свою серию из разгромных поражений. На этот раз итальянцы уступили норвежцам, пропустив сразу четыре шайбы. И только в середине третьей четверти команде удалось "размочить" счет, сократив отставание.
Норвегия – Италия 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Второе поражение в пассиве и сборной Великобритании. На этот раз обошлось без разгрома. Зато Словакия победила во втором матче.
Великобритания – Словакия 1:2 (0:1, 1:0, 0:0)