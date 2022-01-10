Казахстан отменил товарищеские матчи с футзальной сборной Украины, которая готовится к Евро-2022

Сборная Украины по футзалу в рамках подготовки к чемпионату Европы планировала провести два матча против сборной Казахстана. Но эти матчи не состоятся.

Товарищеские матчи между сборными Украины и Казахстана по футзалу были запланированы на 13 и 15 января в Буче.

Однако за несколько дней до матча Ассоциация футзала Украины получила письмо от Казахстанской федерации футбола, в котором говорится о том, что "из-за введения на территории страны чрезвычайного положения, сборная Казахстана не имеет возможности вылететь в Украину в указанные даты".

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Именно матчами против сборной Казахстана украинская команда планировала закончить подготовку к финальному турниру Евро-2022, который стартует 19 января. В этот день сборная Украины сыграет против Нидерландов.

Также в соперниках украинцев – сборные Сербии (23 января) и Португалии (28 января).

В четвертьфинал выйдут две лучшие команды из каждой группы.

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