Обыграв муртада агрессоров: украинка впервые в карьере выиграла грунтовой турнир серии ITF W60

Катарина Завацкая смогла тотально торжествовать на соревнованиях в Италии. Финальная победа оказалась в разы слаще.

Екатерина Завацкая (Украина) – Юлия Готовко (Беларусь) – 2:0 (6:4, 6:2)

Украинская теннисистка смогла выиграть в финальном поединке турнира серии ITF W60. В решающей дуэли Завацкая одолела белорусскую соперницу Юлию Готовко, пишет 24 Канал.

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Сломя голову к цели

Катарина Завацкая, недавно потерпевшая болезненное поражение в финале другого международного турнира, головы не опустила и уверенно пошла к своей цели. Украинская теннисистка в полуфинале соревнований одолела аргентинку Юлию Риеру - 2:0 (6:4, 6:3). В решающем поединке ей суждено было посоревноваться с белорусской теннисисткой, которая выступает в нейтральном статусе Юлию Готовко.

Однако сложностей такой матч не вызвал у украинки. Интересно, что эта встреча была первой между теннисистками. Однако Катарина уверенно разложила по частицам свою соперницу, взяв над ней верх в двух сетах. Таким образом Завацкая смогла тотально торжествовать на проходящем в Брешии (Италия) первенстве. Этот финал стал вторым для Завадской в 2023 году. В апреле Катарина в шаге от победы уступила Сари Цакаревич из Франции в финале турнира ITF W25 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия).

Пройдя тернистый путь Катарина все же добилась желанного успеха, поскольку Завацкая впервые в своей карьере выиграла 60-тысячник ITF.