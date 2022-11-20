Катар – Эквадор: онлайн-трансляция матча-открытия ЧМ-2022

Катар и Эквадор сыграют в матче-открытии чемпионата мира по футболу 2022 года. Матч начнется в 18:00 по киевскому времени.

Чемпионат мира по футболу 2022 года стартует 20 ноября. Хотя перед тем датой открытия турнира было 21 ноября. Но из-за сборной Катара его перенесли – все ради того, чтобы именно хозяева сыграли в матче-открытии.

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Следовательно, именно матч Катар – Эквадор станет первым на ЧМ-2022. Игра состоится на стадионе "Аль-Байт" и начнется в 18:00 по киевскому времени.

Следует отметить, что для Катара это будет дебютное участие на чемпионате мира. Сборная попала туда как хозяйка турнира. Эквадор уже четвертый раз в своей истории сыграет на Мундиале.

Матч Катар – Эквадор в Украине будет транслироваться бесплатно на региональных каналах "Суспильного" и на сайте "Суспильне Спорт", а также на платформе Megogo (но только для владельцев подписок "Максимальная" или "Спорт").

Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Катар – Эквадор.

Онлайн-трансляция матча Катар – Эквадор.