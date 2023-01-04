Большое болото вместо футбольного поля: Лунин прокомментировал победу Реала в Кубке Короля

Андрей Лунин отстоял на ноль в матче 1/16 финала Кубка Испании против скромного Касереньо. Реал сумел всего на один гол.

Победный гол в матче на 69-й минуте забил Родриго. Бразилец классно обыграл в штрафной Касереньо двух соперников и красиво обводным ударом поразил владение хозяев.

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Лунин: Мы знали соперника и поле, которое нас ждало

Этот матч Реал скорее хочет забыть, чем вспоминать. Это ведь было сложно назвать футболом. Качество поля на родном стадионе Касереньо было ужасным. Оно больше напоминало большее болото, чем футбольное поле, где может играть испанский гранд.

Стало ясно, почему Карло Анчелотти поберег своих лидеров и не включил их в заявку на этот матч, дав отдых. На этом поле они могли легко получить травму.

За это этот приезд "Королевского клуба" устроил в городе настоящий праздник. На трибунах не было яблока упасть. Казалось, болельщики сидели и стояли везде, где только могли.

Андрей Лунин, отстоявший весь матч на ноль, прокомментировал поединок. По словам украинского голкипера, они знали все детали о поле и своем сопернике. Лунин отметил Касереньо.

"Мы знали соперника и поле, которое нас ждало. Это конкурентоспособная, сильная команда, у них сложное поле и плотная защита. Но в конце концов, это была хорошая ночь для нас, а это самое главное. Одно из отличий состоит в том, что мы не так часто владели мячом. Это через поле. Нам не хватало прикосновения к мячу и игре в тот футбол, в который мы обычно играем. Было сложно играть длинными передачами и бороться в дуэлях, – рассказал украинец.

"Главное – победа, мы двигаемся вперед"

Я доволен, что сыграл на ноль, но это работа всей команды. Мы очень многое отдали сил и я хочу поблагодарить партнеров. Главное – победа, мы двигаемся вперед,

– ответил Лунин.

Лунин ответил на вопрос о плотном графике матчей Реала, к которому мадридский клуб спокойно готов.

"Плотный график? Тренер и его штаб очень хорошо справляются с этим. Мы хорошо тренируемся, практически у каждого своя программа. С нетерпением ждем участия во всех соревнованиях", – сказал украинский голкипер "сливочных".

Уже 7 января Реал ждет гостевое противостояние против Вильярреала. Будущий соперник "Королевского клуба" набрал 24 очка и занимает 7 место в турнирной таблице Ла Лиги.

Андрей Лунин провел свой 7-й матч в сезоне-2022/2023. За сыгранное время голкипер пропустил 4 мяча и в 3 поединках отстоял на ноль.