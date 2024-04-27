"Львы" возвращаются в элиту: Карпаты досрочно вышли в УПЛ

Львовские Карпаты успешно выполнили задачу-минимум на сезон. В следующем чемпионате команда Мирона Маркевича будет играть в элитном дивизионе.

За четыре тура до завершения чемпионата Первой лиги определился клуб, вышедший в УПЛ. В шестом туре Чемпионской группы Карпаты обыграли Полтаву (1:0) и гарантировали себе место в элитном дивизионе, пишет 24 Канал.

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Карпаты получили прямую путевку в УПЛ

Победу "львам" принес единственный гол в матче, который забил форвард Игор Невес. В параллельном матче претендент на повышение в классе Левый берег уступил Кудровке-Ниве (1:2).

Таким образом, Карпаты уже не опустятся ниже второго места, которое гарантирует повышение в классе. До завершения чемпионата осталось сыграть еще четыре поединка.

Главный тренер Карпат Мирон Маркевич прокомментировал возвращение в УПЛ. Опытный специалист отметил, что главная задача еще не выполнена.

В конце концов, главное, что взяли верх и досрочно повысились в классе. И отдыхать на лаврах некогда, ведь задача – стать сильнейшей командой Первой лиги – никто с повестки дня не снимал,

– отметил Маркевич в комментарии Sport.ua.

Карпаты обеспечили прямую путевку в УПЛ / фото ФК Карпат

Возврат длиной в четыре года

Напомним, что по итогу сезона 2019/20 львовские Карпаты покинули УПЛ. Предыдущие владельцы довели клуб до банкротства и исчезновения команды.

В октябре 2020 года было объявлено о возрождении клуба. Новые Карпаты играли в любительской лиге, Второй лиге, а с сезона 2022/23 в Первой.

Однако с первой попытки "львы" не сумели завоевать путевку в УПЛ.

В начале сезона 2023/24 команду возглавил легендадный тренер Карпат Мирон Маркевич, который выполнил задачу повышения в классе.

Видеообзор матча Полтава – Карпаты