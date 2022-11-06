Карпаты вырвали победу у Диназа в футбольной драме: результаты матчей Первой лиги Украины

Состоялись все матчи 11-го тура Первой лиги Украины. Одним из интереснейших поединков была встреча львовских Карпат и вышгородского Диназа.

Карпаты – Диназ 3:2

Голы: И. Когут, 38, Кожанов, 64 (п), Репета, 90 – Богунов, 8, Мораренко, 77

Начало матча было полностью за Карпатами. "Львы" уже через 40 секунд после стартового свистка арбитра создали первую голевую угрозу. Но фарт был на стороне Диназа. Хозяева полностью контролировали игру и не давали легко дышать сопернику, пишет 24 канал.

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Однако владели игрой Карпаты, а нули на табло легендарного стадиона "Украина" размочили гости. Но не без судьбы фарта. Белоус хотел проверить бдительность Фастова, впервые в сезоне стоявшего в рамке ворот "львов" вместо Лепки. Мяч на путь ко львовским воротам нашел спину Богунова. Такой рикошет не только изменил направление полета мяча, но дезориентировал голкипера Карпат. Диназ открыл счет в поединке 0:1.

Болельщики Карпат взяли за голову, ведь команда отлично начала поединок, но пропустила первой.

Подопечные Тлумака постоянно давили на ворота, которые защищал Коржук. Но ни удар Кожанова, ни Ивана Когута не принес требуемого результата.

Был "пожар" у гостевых ворот после удара Болденкова после подачи с углового от капитана Карпат Кожанова - над перекладиной.

На 38-й минуте "львы" таки добились своего и забили после множества созданных опасных моментов. Угловой стал голевым. Диназ разрядил ситуацию в собственной штрафной после подачи с угла футбольного поля, но мяч улетел прямо под удар Козак. Иван без колебаний красиво закрутил его в ворота вышгородского клуба – 1:1.

Во втором тайме Карпаты продолжали играть по первому номеру. Такого количества угловых от львов мы еще не видели за матч.

На экваторе второй 45-минутки команда Тлумака впервые за поединок первой повела в счете 2:1. Мяч в штрафной Диназу нашел руку Корешкова – пенальти. 11-метровый взялся исполнять Кожанов. Капитан Карпат хладнокровно обыграл вратаря.

13 минут у львовян преимущество на табло. На 77-й минуте Диназ благодаря Мораренко сравнял счет 2:2.

Казалось, что поединок окончится боевой мировой. Но иначе думали подопечные Андрея Тлумака. На последней 90-й минуте Кожанов выполнил классную передачу в штрафную соперника. Лучше всего на втором этаже головой сыграл невысокий Репета – 3:2. Замена Тлумака сработала. Это первый гол Репеты в футболке Карпат.

На последних секундах Тлумак из-за эмоций увидел перед собой красную карточку и не смог управлять командой из технической зоны.

Львовяне завоевали три домашних очка и уже готовятся к предстоящей выездной игре против Эпицентра (11 ноября).

Карпаты с 25 очками продолжают идти вторыми, уступая лидеру лиги Полесье 6 баллов.

Результаты других матчей 11 тура

Группа "А"

Прикарпатье – Буковина 2:1

ФСК Мариуполь – Эпицентр 0:1

Полесье – Нива 2:1

Группа "В"