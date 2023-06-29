За закрытыми дверями: Маркевич чуть не проиграл в тайном матче по возвращении в Карпаты

В среду, 28 июня, львовские Карпаты провели первый спарринг во время подготовки к новому сезону Первой лиги Украины-2023/2024. Львовяне расписали мировую 1:1.

"Львы" не то, что не смогли одержать победу, они едва не проиграли возвращающемуся в Первую лигу Украины Агробизнесу из Волочиска. Для Мирона Маркевича это была дебютная игра по возвращении в Карпаты.

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Известен только счет

Интересно, что матч был за закрытой дверью и даже не было трансляции на ютубе. Похоже, что тренерский штаб решил тайно посмотреть новичков и потенциальных новых игроков команды без лишних посторонних глаз. Что уже не понравилось болельщикам львовского клуба. Они начали говорить, что возвращается то время, когда они не могли посмотреть предсезонные матчи любимой команды.

Также по матчу нет никакой информации на официальном сайте. Инстаграм Карпат подал только итоговый счёт поединка 1:1. Все нужно узнавать из неофициальных источников.

По их информации, Роман Толочко, сын легенды Карпат, забил родной команде, чем открыл счет во встрече в конце первого тайма. За 12 мин до окончания поединка постоянный лидер и капитан Денис Кожанов сравнял цифры на табло 1:1.

До финального свистка команды больше не забивали.

Сообщается, что из старого состава участие в матче приняли только Кожанов и Амвросий Чачуа. Также вроде бы на поле в зелено-белой футболке было немало представителей харьковского Металлиста. Которых, похоже, многое перейдет в Карпаты с приходом Маркевича.

Ранее была информация, что впереди у Карпат еще 4 контрольных спарринга против Кривбасса, Металлиста, Хуста и Звягиля. В начале июля "львы" отправятся в Ужгород, где проведут две свои тренировочные недели и сыграют товарищеские матчи.