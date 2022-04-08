Калинина вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне

Украинская теннисистка Ангелина Калинина продолжает успешно выступать на турнире WTA 500 в Чарльстоне. Украинка выбила вторую сеяную подряд.

Ангелина Калинина – Элизе Корне – 2:0 (7:6 (5), 7:5)

Калинина прошла третий раунд турнира WTA500 в Чарлстоне. В матче 1/8 финала она встретилась с француженкой Ализе Корне, пишет 24 канал.

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Матч длился два сета, но более двух часов. В первой партии теннисистки обменялись быстрыми брейками, после чего каждая удерживала свою подачу – так дошло до тайбрейка, где Ангелина оказалась сильнее (7:5).

Вторая партия началась для украинки по неудаче. Ее оппонентка сделала два брейка, повела 4:0. Калинина сделала камбэк, отыгралась в 4:4. Однако потом она снова проиграла подачу, но не дала сопернице подать на сет – 5:5.

Следующий гейм остался за украинкой, она впервые в сете вышла вперед, после чего смогла сделать еще один брейк – с третьего матчбола закрыла поединок, 7:5.

В пятницу, 8 апреля, Ангелина Калинина сыграет в четвертьфинале против представительницы Туниса Онс Жабер. Предварительное время начала – 21:00.

Калининой после победы над Корне впервые в карьере удалось выйти в четвертьфинал турнира серии WTA 500.