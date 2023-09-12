Перспективное начало для Украины: Калинина переиграла экс-первую ракетку мира на турнире в США

Ангелина Калинина успешно начала свой путь на турнире WTA 500 в Сан-Диего. Соперницей украинки в первом матче на турнире была экс-первая ракетка мира – Каролина Плишкова.

Ангелина Калинина (Украина) – Каролина Плишкова (Чехия) 2:1 (7:6, 0:6, 6:3)

Это была третья встреча между теннисистками. Предыдущие две заканчивались в пользу чешской спортсменки. 24 Канал.

Читайте также Уникальный случай: впервые в истории тенниса сменились первые ракетки мира во всех разрядах

Первый сет проходил в бешеной борьбе и дошел до тай-брейка. В 12-м гейме Плишкова имела два сетбола на подаче Калининой, однако украинка на характере удержала свою подачу и смогла в итоге победить со счетом 7:6.

Второй сет был полностью за титулованной чешкой. она взяла его "под ноль", при этом в 4 из 6 геймах украинка смогла взять максимум одно очко.

Однако в решающий момент Ангелина смогла собраться и в очередной раз продемонстрировать свой характер на корте. В третьем сете для украинки все тоже началось не лучшим образом и она проигрывала 1:2 с брейком. Но в дальнейшем ее уже было не остановить. Калинина взяла 4 гейма подряд, имела матчбол на подаче чешки, но закончила все же поединок на своей подаче. В результате – 6:3.

Всего теннисистки провели на корте чуть больше двух с половиной часов. Калинина совершила 4 эйса при 7 двойных ошибках, реализовала 3 из 9 брейк-поинтов и выиграла 9 из 14 геймов на своей подаче.

Следующей соперницей второй ракетки Украины будет Барбора Крейчикова, она занимает 13-е место в рейтинге WTA. До этого соперницы дважды встречались на корте, оба раза победу одерживала чешская теннисистка.

. Также Украину в основной сетке на турнире в Сан-Диего будет представлять Марта Костюк. Украинка свой первый матч сыграет против польки Магды Линетт. Игра состоится 12 сентября. Ориентировочное начало матча – 21:30.