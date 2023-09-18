Триумфальный старт украинок: Калинина и Ястремская победили в начале мексиканского Мастерса

В Гвадалахаре стартовал предпоследний турнир года серии WTA 1000. Украинки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская сыграли свои матчи первого круга.

Украинские теннисистки подтвердили свой статус фавориток и одержали победы в двух сетах. Однако уровень сопротивления от их оппоненток был совершенно разный, пишет 24 Канал.

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Ангелина Калинина (Украина) – Грейс Мин (США) 2:0 (6:2, 6:0)

Вторая ракетка Украины не оставила шансов американке Грейс Мин. Ангелина отдала своей сопернице всего 2 гейма и не позволила ни разу дойти ей до брейк-поинтов.

Всего теннисистки провели на корте чуть больше часа. Калинина совершила 2 эйса при одной двойной ошибке, реализовал 5 из 12 брейк-поинтов и выиграла 7 из 7 геймов на своей подаче.

Ангелина Калинина во втором круге сыграет с победительницей пары София Кенин – Кэрол Чжао.

Анна София Санчес (Мексика) – Даяна Ястремская (Украина) 0:2 (6:7, 4:6)

У Даяны Ястремской матч складывался гораздо ровнее и хозяйка турнира оказала достойное сопротивление.

В первом сете украинка дважды делала брейк, однако сразу же отдавала свою подачу, а при счете 4:4 Даяна позволила дойти мексиканке до скрытых сетболов, однако смогла защитить подачу. Все дошло до тай-брейка, где Ястремская не оставила Санчес шансов, победив 7:1.

Второй сет начинался с подачи мексиканки и первые 5 гейма соперницы делали исключительно брейки. Лишь в 6 гейме Даяна смогла взять свою подачу и в дальнейшем уже оппоненты не смогли ни разу сделать брейк. В результате – 6:4 за украинкой.

Спортсменки провели на корте около двух часов. Ястремская совершила один эйс при трех двойных ошибках, реализовал 5 из 8 брейк-поинтов и выиграла 7 из 11 геймов на своей подаче.

Во втором круге соперницей Даяны Ястремской будет победительница пары Робин Монтгомери – Виктория Азаренко.

. Также на турнире в Гвадалахаре Украину будет представлять Марта Костюк. Свой первый матч она сыграет с канадкой Стейси Фанг. Игра состоится 18 сентября, начало не ранее 21:30, победительница пары во втором круге сыграет с Еленой Остапенко из Латвии.