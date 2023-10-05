Четвертьфинал в Пекине без украинок: Калинина уступила первой ракетке Франции

В четверг, 5 октября, Ангелина Калинина провела матч 1/8 финала Мастерса в Китае. Вторая ракетка Украины боролась за право сыграть в четвертьфинале с Каролин Гарсией, замыкающей десятку мирового рейтинга.

Ангелина Калинина (Украина) – Каролин Гарсия (Франция) 0:2 (3:6, 2:6)

Теннисистки второй раз встречались между собой, причем первый поединок был всего неделю назад на турнире в Токио. К сожалению, результат матча снова повторился, пишет 24 Канал.

К теме Украинки покидают Токио: Ангелина Калинина уступила первой ракетке Франции на турнире WTA500

В первом сете Ангелина Калинина имела все шансы победить. Она начала матч с брейк-поинта на подаче соперницы, но не реализовала его. После этого украинка взяла свой гейм, отдала 2, но сразу же их отыграла. При счете 3:3 у Ангелины было 3 брейк-поинта, но первая ракетка Франции удержала свою подачу и на положительной волне довела сет до победы со счетом 6:3.

В начале второй партии казалось, что в этом поединке ничего не решено. Ангелина под ноль взяла свою подачу, но в дальнейшем Гарсия перехватила инициативу и выиграла 5 подряд геймов, хотя на подаче Калининой была настоящая борьба, в третьем гейме она вела 30:0, а в пятом счет ровно был 9 раз, но 8 брейк-поинт французская теннисистка реализовала. При счете 2:5 у Ангелины был брейк-поинт, но вернуться в игру так и не получилось – 2:6.

Всего теннисистки провели на корте 1 час 25 минут. Калинина совершила 2 эйса при 7 двойных ошибках, реализовала 1 из 6 брейк-поинтов и выиграла 4 из 8 геймов на своей подаче.

. На последнем Мастерсе 2023 года больше не осталось представительниц Украины. На стадии 1/8 финала также уступила Марта Костюк , которая в решающем сете имела преимущество 3:0 с двумя брейками над "нейтральной" Самсоновой, но не смогла довести матч до победы.

Каролин Гарсия, ранее выбившая из турнира в Пекине и Екатерину Байндль, в 1/4 финала сыграет с большой подругой Украины Игой Швентек.