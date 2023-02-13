Где-то потеряли: УАФ продает бракованный календарь без Закарпатской области на карте Украины

Украинская ассоциация футбола любит ввязываться в различные скандалы. На этот раз не нужно было совать в дело президента Андрея Павелко, а на ошибку УАФ указали сами футбольные болельщики.

15 декабря 2021 года УАФ запустила в продажу календарь на 2022 год, посвященный 30-летию футбола независимой Украины и национальной сборной.

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Весь 2022 год Украинская ассоциация футбола продавала его с картой страны, где почему-то не было Закарпатской области. Не ясно, где Ассоциация потеряла эту западную область. Календарь выглядит очень стильно, если бы не эта грубая ошибка.

Этот курьез заметил подписчик KDK. Ведь полная карта Украины со всеми месяцами изображена в конце календаря на 2023 году. И действительно, по-настоящему "особый" календарь от УАФ.

Футбольные фанаты до сих пор могут приобрести бракованный календарь от УАФ Стоимость одного такого составляет 250 гривен.



Календарь УАФ к 30-летию сборной Украины / Фото KDK

Отметим, что на каждом листке, где есть определенный месяц года, изображен футболист сборной Украины. Там и Роман Яремчук, и Николай Матвиенко, и Артем Беседин и еще восемь игроков "сине-желтых".

Также на каждой странице в верхнем углу листа была набита небольшая карта страны. где был обозначен точкой город, откуда тот или иной футболист национальной команды.

На первой странице (месяц января) размещен уже бывший тренер сборной Украины Александр Петраков, недавно возглавивший национальную команду Армении.



Календарь УАФ с футболистами сборной Украины / Коллаж 24 канала