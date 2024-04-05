Игроков Барселоны отметили ценными призами: Хави остался без подарка

Футболисты Барселоны получили обещанный подарок от клуба за победу в первом туре. Хави Эрнандесу и его команде не досталась награда.

В случае победы над Атлетико команде пообещали специальный подарок. Тогда они победили мадридский клуб, но выполнение обещания несколько затянулось.

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Ценный презент, который не получил Хави

В этом случае команде пообещали компьютер Apple MacBook в случае победы в первом круге Ла Лиги. Барселона продемонстрировала хорошую игру и одержала победу над Атлетико благодаря голу Жоао Фелиша.

Несколько дней назад игрокам вручили их подарки, но они не распространялись на Хави Эрнандеса и его тренерский штаб. Это решение оставило неприятный отпечаток у многих членов тренерской команды, которые его не получили.

Хави Эрнандес тренирует Барселону с 2021 года. Тогда он подписал контракт на 2,5 года, но уже стоит вопрос о замене тренера. В конце января Хави объявил об уходе с поста тренера каталонского клуба.

Сейчас Барселона занимает 2 место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 67 очков. От 1 позиции их отделяет 8 баллов. Следующий матч "кулес" сыграют с ПСЖ в четвертьфинале Лиги Чемпионов-2023/2024. Поединок состоится 10 апреля в 22:00.