Бывший тренер Шахтера настроен переманить в клуб АПЛ нескольких "горняков", – СМИ

Главный тренер английского Брайтона Роберто Де Дзерби бросил глаз на прежнюю команду. Итальянский наставник хочет видеть в своей новой команде сразу троих представителей Шахтера.

Английский Брайтон может выйти с официальным предложением в зимнее трансферное окно. СМИ назвали трио футболистов Шахтера, которыми интересуется Роберто Де Дзерби.

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Бросил глаз на "бывших"

Клуб АПЛ может усилиться основным защитником сборной Украины Николаем Матвиенко и двумя легионерами донецкого клуба – вингером Тете и нападающим Лассиной Траоре.

Отметим, что Тэте на правах аренды выступает во французском Лионе. Не исключено, что зимой талантливый бразилец покинет клуб Лиги 1, хотя его арендное соглашение рассчитано до конца июня 2023 года. А его контракт с "горняками" подходит к концу в конце 2023 года.

К слову, во Франции Тете провел 12 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 3 ассиста.

Что касается Матвиенко и Траоре, то после начала полномасштабного вторжения России в Украину остаются работать с Шахтером. Николай отыграл в сезоне-2022/2023 уже 16 поединков, а Лассина – 14 встреч (3 мяча и одна голевая передача).

Оба связаны с дончанами действующими контрактами. У Матвиенко есть соглашение до 30 июня 2025 года, а Траоре – до конца июня 2026-го.

Де Дзерби досрочно покинул Шахтер и перешел в Брайтон в середине сентября 2022 года. Во главе английского клуба провел 8 матчей, в которых его подопечные одержали всего 2 победы при 3-х поражениях. Еще 2 матча заканчивались мировыми. Брайтон идет 6-м в таблице АПЛ, а контракт Де Дзерби с командой рассчитан до 30 июня 2026 года.