Новое обещание Анчелотти: на каких условиях Лунин сможет остаться в Реале

Карло Анчелотти рассказал Андрею Лунину, на каких условиях он может остаться в Реале. Однако украинец хотел бы иметь более важную роль в команде.

Уже длительное время ходят слухи, что Андрей Лунин не хочет оставаться в Реале и планирует искать себе другой клуб на новый сезон. Причиной является то, что голкипер не хочет сидеть в тени своего главного конкурента и основного кипера, Тибо Куртуа.

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Останется ли Лунин в Реале

Руководство "сливочных" не будет отступать от предыдущего решения. Если Андрей Лунин хочет остаться в Реале, то может согласиться на условия контракта, которые ему предложили. Карло Анчелотти основным голкипером хочет видеть лишь Тибо Куртуа.

Однако наставник пообещал Лунину еще больше игрового времени. Украинец будет играть матчи Кубка Испании и несколько противостояний Ла Лиги. Это значительно больше, чем Андрей играл, когда Куртуа получил травму.

В Реале считают, что затягивание Луниным с принятием решения относительно будущего в клубе связано с его окружением. Его агент Жорже Мендеш ищет другие варианты продолжения карьеры для украинца. Если Реал останется без второго голкипера, то руководство снова рассмотрит вариант пригласить Кепу Аррисабалагу из Челси.

В сезоне-2023/2024 Андрей Лунин сыграл за "сливочных" 31 матч во всех турнирах, в которых пропустил 32 гола и 12 раз ворота оставались "сухими".

Отметим, что действующий контракт украинца с Реалом рассчитан до конца сезона-2024/2025.