Академия Динамо попала в десятку лучших в Европе

Футбольная академия киевского Динамо попала в топ-10 академий в Европе. Рейтинг опубликовал аккаунт портала CIES Football Observatory.

Киевское Динамо проходит путь квалификации в групповой раунд Лиги чемпионов. В частности, многие воспитанники киевлян сейчас играют в топовых чемпионатах Европы.

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Академия Динамо в топе с европейскими командами

Рейтинг формировался на основе количества воспитанников клуба, которые играют в лучших 58 лигах мира, у Динамо их 56. Воспитанником считается игрок, который провел в структуре команды не менее трех лет в возрасте от 15 до 21 года.

Киевская академия заняла 6 место в рейтинге.

Первое место занимает академия Реала. После нее разместились Барселона и Аякс, который замкнул топ-3. Црвена Звезда и лиссабонская Бенфика – на 4-м и 5-м местах соответственно.



Рейтинг CIES Football Observatory / Фото из соцсетей портала

Отметим, что следующий матч Динамо сыграет в Австрии против РБ Зальцбург в рамках второго поединка плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Противостояние состоится 27 августа в 22:00 по киевскому времени.