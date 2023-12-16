Как Зинченко отпраздновал 27-летие: трогательное видео с дочками

Украинский футболист Александр Зинченко 15 декабря отмечал свой день рождения. Ему исполнилось 27 лет.

Игрок Арсенала показал милое видео в сети. На нем он вместе с дочками Евой и Леей задувал свечи.

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Зинченко показал, как праздновал свой день рождения

На видео, опубликованном в инстаграме, он, держа на руках детей, задул свечи на торте. Старшая дочь помогла ему в этом, а младшая насмешила непосредственностью. Зинченко подписал сообщение: "Лея задула свечи в конце по-своему".

Зинченко задавал свечи вместе с дочками: смотрите видео

Привет от жены

Также Александра вчера трогательно поздравила его жена Влада. Она опубликовала в своем инстаграме несколько семейных фотографий.

На первом фото вся семья позирует на диване. А на второй фотографии изображен Александр вместе с четырехмесячной Леей. Девочка сладко спит у папы на руках.

Александр вместе с семьей / Фото из инстаграма жены игрока



Александр с самой молодой дочерью / Фото с инстаграма Влады

Выступления Зинченко в нынешнем сезоне