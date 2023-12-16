Как Зинченко отпраздновал 27-летие: трогательное видео с дочками
Источник:инстаграм Александра Зинченко
Украинский футболист Александр Зинченко 15 декабря отмечал свой день рождения. Ему исполнилось 27 лет.
Игрок Арсенала показал милое видео в сети. На нем он вместе с дочками Евой и Леей задувал свечи.
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Зинченко показал, как праздновал свой день рождения
На видео, опубликованном в инстаграме, он, держа на руках детей, задул свечи на торте. Старшая дочь помогла ему в этом, а младшая насмешила непосредственностью. Зинченко подписал сообщение: "Лея задула свечи в конце по-своему".
Зинченко задавал свечи вместе с дочками: смотрите видео
Привет от жены
Также Александра вчера трогательно поздравила его жена Влада. Она опубликовала в своем инстаграме несколько семейных фотографий.
На первом фото вся семья позирует на диване. А на второй фотографии изображен Александр вместе с четырехмесячной Леей. Девочка сладко спит у папы на руках.
Выступления Зинченко в нынешнем сезоне
- Во всех турнирах этого сезона украинский игрок сыграл за Арсенал 21 матч. Ему удалось забить один гол (в ворота Бернли – 3:1) и отдать один ассистент.
- В воскресенье, 17 декабря, "канониры" вернутся к выступлениям в чемпионате Англии. Команда украинца будет дома принимать восьмую команду лиги Брайтон.