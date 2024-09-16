Первая ракетка Украины одержала уверенную победу на старте турнира в Южной Корее

В понедельник, 16 сентября, начался турнир серии WTA 500 в Сеуле. Украину в нем представляет Марта Костюк, которая получила пятый номер посева.

Аранча Рус – Марта Костюк 0:2 (3:6, 1:6)

В матче первого круга наша теннисистка встречалась с лидером национального рейтинга Нидерландов. Это была их третья очная встреча, в которой 22-летняя киевлянка одержала вторую победу, пишет 24 Канал.

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Марта с самого начала взяла инициативу в свои руки и уже в четвертом гейме смогла сделать первый брейк. Однако при счете 3:1 в свою пользу украинка не защитила свою подачу и после этого началась серия брейков от обеих теннисисток.

Ее закончила Костюк в девятом гейме. Марта уверенно его взяла, отдав лишь один розыгрыш сопернице и закрыла партию.

Второй сет был полностью под контролем украинской теннисистки. Она со старта взяла четыре гейма и добыла итоговую разгромную победу со счетом 6:1.

Победный розыгрыш Костюк в матче против Рус: смотрите видео

Немножко статистики. В течение матча, который длился один час 20 минуты, Марта Костюк сделала 4 эйса при 10 двойных ошибках, реализовала 6 из 14 брейк-поинтов и выиграла 6 из 8 геймов на своей подаче.

Отметим, что в 1/8 финала первая ракетка Украины встретится с Хизер Уотсон. Поединок состоится 18 сентября.