Мудрик отпраздновал незачтенный гол в стиле Дрогба: судья испортил радость – эффектное видео

Лондонское Челси 11 марта обыграло на выезде Лестер (1:3). Мяч четыре раза влетал в ворота хозяев, но один из таких ударов был отменен.

Михаил Мудрик впервые появился в стартовом составе Челси после двух матчей подряд на скамье запасных. Украинец полностью оправдал доверие главного тренера "аристократов" Грэма Поттера, пишет 24 канал.

Подробнее об игре Мудрик оправдал доверие: украинец отличился ассистом и помог Челси преодолеть Лестер

Арбитр "украл" праздник у украинца

Левый вингер не только ассистировал для Матео Ковачича при третьем взятии ворот Лестера, но и сам забил перед этим. Но сделал это из офсайда.

При счете 1:2 в пользу Мудрик оказался лицом к лицу с голкипером и легко перевел мяч в сетку ворот хозяев. Михаил сразу посмотрел на арбитра, не отменит ли тот гол. После чего украинец в стиле легендарного нападающего Челси Дидье Дрогба отметил свой дебютный гол, проехавшись на коленях.

Однако празднование Мудрика было непродолжительным. Мудрик вернулся к полю и увидел, что судья не засчитал его первый мяч в футболке "аристократов". Арбитр испортил дебютный гол Михаила в Лондоне.

Отменен гол Михаила Мудрика: смотрите видео

Отметим, что Мудрик выступает в лондонском клубе под 15 номером, под которым ранее играл Дрогба в Челси. Михаил таким празднованием решил поздравить Дидье с днем рождения, которое он праздновал как раз 11 марта. Бывшему нападающему исполнилось 45 лет.

Дрогба в свое время в 2004 году перебрался в Челси, за которое выступал до лета 2012 года. В футболке "синих" провел 381 матч, в которых отличился 164 голами и 86 ассистами.

К слову, Челси обыграло Лестер со счетом 1:3. Мудрик отыграл 82 минуты и был заменен на Карни Чуквуэмеку. Михаил провел свой седьмой матч за "аристократов" и оформил свое первое результативное действие в АПЛ.

Однако эти три очка не изменили ситуацию подопечных Поттера в турнирной таблице АПЛ. Клуб продолжает занимать 10-е место в английском первенстве, имея в своем активе 37 баллов. Это третья победа для Челси в АПЛ и Лиге чемпионов.