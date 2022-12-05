Южная Корея не успела прийти в себя: Неймар удваивает преимущество Бразилии
5 декабря 2022, 21:23Читати новину українською
Уже на 13-й минуте матча лидер сборной Бразилии забивает второй гол своей команды в поединке против сборной Южной Кореи - 2:0. "Азиатским тиграм" пора собраться.
Бразилия продолжает феериты. Команда поймала кураж и снова отличилась в ворота соперника. На 13-й минуте матча Неймар уверенно реализовал 11-метровый удар – 2:0 на табло. И Южная Корея не опускает головы, пишет 24 канал.