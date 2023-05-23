Украинец покинет клуб из Латвии, запретивший ему выходить на поле с сине-желтым флагом

Далеко не всегда иностранные футбольные клубы поддерживают украинских футболистов в своих составах. В неприятную ситуацию попал играющий в Латвии Юрий Вакулко.

25-летний полузащитник успешно выступал за Ригу, пока на тренерском мостике не произошли изменения. 1 января 2023 года Томислав Стипич возглавил латвийскую команду.

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Пренебрежение тренера к Украине

Юрий Вакулко попал в немилость хорватского специалиста, который сунул украинского футболиста в глубокий запас. Вот так мина тренера негативно повлияла на карьеру Вакулко в Латвии.

Вероятно, что по окончании сезона-2022/2023 Вакулко покинет Ригу. У полузащитника есть два варианта продолжения карьеры – поехать в китайский Бэйцзин Гоань или вернуться в родную УПЛ.

Ранее стало известно, что у украинца есть конфликт с главным наставником Риги, который помешал его игровому тонусу в команде лидера Высшей лиги Латвии. Вроде бы хорватский специалист не дал "добро" на инициативу Вакулко, который хотел выходить на футбольное поле перед матчем с флагом Украины.

Отметим, что Рига после 14 туров идет на первом месте в Высшей лиге Латвии, имея в своем активе 38 баллов. Преимущество над второй РФШ составляет 4 очка.

Интересно, что на сайте Transfermarkt Вакулко вписан в составе команды Рига-2, а в его профиле есть отметка "отстранена во всех турнирах". В заявке Риги его нет.

Латвийский период в карьере Вакулка