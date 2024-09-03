Фантастика в Париже: Юлия Шуляр стала паралимпийской чемпионкой в легкой атлетике

Во вторник, 3 сентября, на Паралимпийских играх в Париже состоялись финальные соревнования по легкой атлетике. В решающем забеге на 400 метров приняла участие украинка Юля Шуляр.

Накануне финала состоялась квалификация в беге на 400 метров в классе Т20. Украинская легкоатлетка успешно ее преодолела и оказалась среди восьми претенденток на медаль, пишет 24 Канал.

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Невероятное выступление украинки

Квалификационный забег Юлия пробежала со временем 56,49 секунды. Это был ее самый лучший результат сезона.

В финальном забеге Шуляр заняла первое место. Украинская легкоатлетка преодолела дистанцию 400 метров за 55,16 секунды. Это личный рекорд спортсменки.

Юлия Шуляр стала чемпионкой Паралимпиады-2024.

Результат финала по бегу на 400 метров / Скриншот с официального сайта Паралимпиады-2024

Для 27-летней спортсменки из Житомира медаль в Париже стала второй в карьере. В Токио-2020 Шуляр получила серебряную награду на той же дистанции.

Отметим, что Юлия Шуляр является неоднократной победительницей и призером чемпионатов Украины, Европы и мира. Паралимпийские игры-2024 в Париже стали вторыми в ее карьере.