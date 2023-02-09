Золотые медали льются по реке: Левченко торжествовала на соревнованиях по прыжкам в высоту во Франции

Украинские легкоатлеты продолжают забирать все возможные награды соревнований. Очередную медаль для нашей страны принесла Юлия Левченко.

25-летняя украинская легкоатлетка одержала победу на соревнованиях по помещению по прыжкам в высоту во французском Мондевиле. Левченко покорила планку на высоте 1.89 метра, которой хватило, чтобы подняться на высшую ступеньку пьедестала.

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Еще одна победа в легкой атлетике

Итоговый результат Юлии был на четыре сантиметра лучше, чем показали ее ближайшие конкурентки. Серебряным призером соревнований стала эстонка Кармен Бруус.

Отметим, что в этом сезоне Левченко прыгала и повыше, чем на 1.89. На Мемориале Демьянюка во Львове Юлия стала третьей, показав результат 1,91 метра. Она уступила только Ярославе Магучих, которая с 2 метрами победила, и Ирине Геращенко.

Тройку призером замкнула Солен Жикель из Франции, для которой этот старт стал домашним и медальным.

Отметим, что Жикель покорила планку на высоте 1.86 метра, но проиграла Бруусу в борьбе за "серебро" из-за большего количества использованных попыток.

Тройка призеров по прыжкам в высоту (в метрах)

Юлия Левченко (Украина) – 1.89 Кармен Бруус (Эстония) – 1.86 Солен Жикель (Франция) – 1.86

Напомним, что на международном турнире Beskyd Bar, состоявшемся в чешском городе Тржинец, украинские прыжки в высоту Ирина Геращенко и Юлия Чумаченко завоевали две медали. Геращенко одержала победу, а Чумаченко стала второй, уступив лишь три сантиметра партнерше по сборной.