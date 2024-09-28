Этого мы все и боялись, – Йоханнес Бё жестко отреагировал на нововведения IBU

Лидер мужской сборной Норвегии по биатлону, Йоханнес Бё, прокомментировал нововведения Международного союза биатлонистов (IBU). Олимпийский чемпион не доволен таким решением.

Недавно Международный союз биатлонистов ввел новые правила старта в спринтах и индивидуальных гонках на Кубке мира. С сезона-2024/2025 15 лучших спортсменов общего зачета будут получать стартовые номера с 42 по 70.

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Почему недоволен Бё-младший

Такие нововведения были приняты с целью удержания и даже увеличения зрителей, которые будут просматривать биатлонные гонки по телевидению и в интернете.

Однако Йоханнес Бё не согласен с новыми правилами IBU и считает, что они только навредят и уменьшат количество зрителей. В интервью TV2 он выразил свое недовольство.

Этого мы все и боялись. Я думаю, что произойдет обратное. Если люди включат биатлон и не увидят никого из лучших, они переключат канал, и тогда вы потеряете зрителей. Никто не в состоянии ждать 40 минут, пока лидеры добегут до лежки. Мы об этом говорили,

– рассказал Йоханнес Бё.

Справка. До нововведений ведущие биатлонисты могли сами выбирать для старта удобную для себя группу.

Отметим, что Кубок мира-2024/2025 начнется 30 ноября с этапа в финском Контиолахти.