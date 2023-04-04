Безумная пушка спасла Эвертон от поражения против Тоттенхэма: видеообзор

Понедельник, 3 апреля, принес нам интересное противостояние в АПЛ – Эвертон принимал Тоттенхэм. Команды не смогли определить, кто же станет обладателем трех очков на стадионе "Гудисон Парк".

Эвертон – Тоттенхэм 1:1

Голы: Кин, 90 – Кейн, 68 (п)

Удаления: Дукуре, 58 – Моура, 88

Виталий Миколенко начал поединок со скамейки запасных. Но без украинца в старте Эвертона не удалось расстроить голкипера соперника в первом тайме. Как и Тоттенхэму, который создавал остроту у ворот Пикфорда, но вечно чего-то не хватало в завершающей стадии атаки, пишет 24 Канал.

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Все голы команды сохранили во вторую часть встречи. Но вторая 45-минутка запомнилась сначала отнюдь не результативными ударами.

Кейн в борьбе Грея, а затем сцепился с Дукуре. Футболист "ирисок" на эмоциях толкнул нападающего "шпор", задев лицо. Кейн картинно упал, а Дукуре из-за чрезмерных эмоций был удален из поля.

В середине второго тайма Кин неудачно сыграл в отборе в собственной штрафной. Задел ногу Ромеро, оказавшийся на газоне. Судья без колебаний указал на пенальти. 11-метровый уверенно реализовал Кейн, ранее на себе заработавший красную карточку соперника. Тоттенхэм на 68-й минуте повел в счете 0:1.

Дальше подопечные Шона Дайча побежали отыгрываться. На 76-й минуте на футбольное поле вышел Миколенко. После одной из подач Виталия мяч, казалось, попал в руку сопернику в штрафной гостей. Но судья сигнализировал о продолжении игры.

За две минуты до конца основного времени Моура очень грубо пошел в голеностоп соперника. Арбитр показал прямую красную карточку футболисту Тоттенхэму и сравнил составы команд на поле.

Уже через две минуты Кин реабилитировался за ошибку, когда в свои ворота привез пенальти. Защитник решился на дальний удар и не прогадал. Мяч за невероятной траекторией залетел в сетку владений Пикфорда, даже не успевшего среагировать на мощный удар. Эвертон на последней минуте сравнил цифры на табло 1:1.

Эвертон и Тоттенхэм расписали мировую 1:1 на Гудисон Парк.

Тоттенхэм после 29 сыгранных матчей идет на 4-м месте в таблице АПЛ, имея в своем наследии 50 баллов.

Эвертон с 27 очками продолжает болтаться вблизи зоны вылета – 15-я позиция среди 20 клубов английского первенства.

Эвертон – Тоттенхэм: видеообзор матча