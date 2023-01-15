Оседлал соперника: Миколенко устроил схватку в матче за Эвертон – интересное видео момента

Эвертон 14 января принимал Саутгэмптон в 20 туре АПЛ. Аутсайдер английского первенства одержал свою третью победу во всех турнирах.

Первый гол в матче фанаты увидели только в конце первого тайма. Эвертон благодаря мячу Онаны повел в счете 1:0. Саутгемптон ответил двумя голами во второй 45-минутке. 24 канал.

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Поражение, приближающее "ирисок" к вылету из АПЛ

Сначала Уорд-Проуз на старте второй части матча сравнял цифры на табло, а уже на 78-й минуте вывел гостей вперед – 1:2. Как ни старались хозяева, но спасти ничью подопечным Фрэнка Лэмпарда таки не удалось. В итоге – 1:2, поражение Эвертона от последней команды чемпионата.

Однако первый тайм не столько запомнился голом на 39-й минуте, сколько столкновением с участием Виталия Миколенко. Левый защитник Эвертона на 9-й минуте оседлал норвежца Эльюнусси, которого Виталий схватил двумя руками после борьбы за мяч.

Игрок Саутгемптона упал на газон и попытался заработать на себе штрафной. Но судья не поверил в актерскую игру норвежского футболиста. Эльюнусси попытался встать на ноги, но теперь уже он задел Миколенко, которому не понравилось такое поведение соперника. Хотя Виталий довольно спокойно ведет себя на футбольном поле, не показывая своих эмоций. Но не в этот раз.

Тот очутился на спине Эльюнусси. Оба футболиста толкались, а сам эпизод перерос в небольшую стычку.

Схватка Миколенко во время матча АПЛ: смотрите видео

Для Николенко, проведшего на поле все 90 минут, этот матч стал 20-м в футболке Эвертона в текущем сезоне. Пока Виталий не отличался результативными действиями.

Саутгэмптон догнал в таблице Эвертон. Теперь у обоих клубов по 15 очков. И Эвертон, и Саутгемптон занимают последние две позиции – 19-ю и 20-ю ступеньки соответственно.