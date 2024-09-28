Эвертон с Миколенко одержал первую победу в сезоне: как сыграл украинец

В субботу, 28 сентября, состоялись матчи 6-го тура чемпионата Английской Премьер-лиги. В Ливерпуле на "Гудисон-Парк" Эвертон принимал лондонский Кристал Пэлас.

Эвертон – Кристал Пэлас 2:1

Голы: Макнил, 47, 54 – Геи, 10

Перед отчетным матчем обе команды находились на дне турнирной таблицы. Эвертон в пяти предыдущих турах заработал лишь один балл, а Кристал Пэлас – три, пишет 24 Канал.

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Волевая победа Эвертона

Главный тренер "ирисок" Шон Дайч доверил место в стартовом составе Виталию Миколенко. Украинец вернулся в основу после травмы, из-за которой пропустил два предыдущих поединка "синих".

Гости первыми открыли счет в матче. Защитник "орлов" Марк Геи воспользовался пасом Максенса Лекруа и переправил мяч в сетку ворот. До перерыва счет встречи не изменился.

В начале второго тайма "ириски" выдали результативный отрезок. На 47-й минуте Макнил невероятным ударом сравнял счет, а на 54-й он же замкнул передачу Гаррисона.

В итоге Эвертон одержал первую победу в сезоне. Виталий Миколенко отыграл весь поединок. От Whoscored украинец получил невысокую оценку – 6,7 балла, а от Sofascore – 6,8.